Мальчика, которого ставили коленями на гречку, оставят с матерью

Она рассказала, что после того как о случившемся стало известно СУ СК, по инициативе ведомства ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Однако 1 сентября мальчика вернули матери. Женщина стала жить в другой квартире отдельно от своего сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. Решение вернуть ей сына приняли потому, что она вела себя положительно, а мальчик должен был ходить в школу.

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«Сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери, у них хорошие отношения. Законных оснований для обращения в суд об изъятии ребенка из семьи и лишении женщины родительских прав у органов опеки нет», — пояснила Болдинова.

В ведомстве также отметили, что у мальчика нет никого из близких родственников, потому что его мать — сирота, которая выросла в детском доме. Сейчас органы опеки и попечительства осуществляют социальный патронаж семьи. Работники не только контролируют условия проживания мальчика, но и оказывают социально-педагогическую и психологическую помощь и поддержку.

Информация о том, что отчим мальчика серьезно наказывал его несколько раз, появилась в мае этого года. По данным следствия, с апреля по май мужчина ставил ребенка коленями на гречку за малейшую провинность. Наказания могли длиться от 30 минут до девяти часов. В один из дней — 11 мая 2019 года — мальчик не выдержал и убежал к соседу, которому рассказал об издевательствах со стороны отчима. Отмечается, что мать ребенка знала о методах воспитания своего сожителя, но не вмешивалась и не защищала от него сына.

Сейчас Казаков находится под арестом, а мама пострадавшего мальчика — под подпиской о невыезде.