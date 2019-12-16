Директор школы положительно отозвалась о мальчике, которого ставили коленями на гречку

Директор призналась, что родители мальчика производили благоприятное впечатление, а сам школьник не пропустил за весь год ни одного урока. По ее словам, он был жизнерадостен, учился на четверки и пятерки и не отличался плохим поведением.

«Даже после случившегося наш социальный педагог и психолог посещали семью и после этого говорили, что он (отчим мальчика — прим. ред.) производит впечатление заботливого положительного папы», — отметила она.

Директор добавила, что после того, как увечья на коленях были обнаружены, мальчик ни на кого не жаловался и говорил, что у него все в порядке.

«Может быть, родители так настраивали», — предположила руководитель учреждения.