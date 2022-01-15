Мальчик пропал по дороге в школу в Татарстане

В Набережных Челнах третьи сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика, который утром 13 января ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Татарстану, передало ИА «Татар-Информ».

Предположительно, мальчик из неблагополучной семьи, раньше он уже убегал из дома. Где он сейчас, никто не знает. В МВД сообщили, что пятиклассник ушел из дома утром в четверг, но его мать написала заявление в полицию только в пятницу вечером.

По социальным сетям распространяют ориентировки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении 11-летнего мальчика, просят сообщить в полицию.

Местные СМИ написали, что мальчик якобы пропал еще 12 января, по дороге в школу.

Накануне также пропала девочка в Волгоградской области. О пропаже 15-летней школьницы в полицию сообщила ее бабушка. По ее словам, внучка утром 13 января ушла в школу, но до нее не дошла и домой так и не вернулась.

Ранее в Костроме после убийства пятилетней девочки завели дело и на полицейских, которых обвинили в халатности.