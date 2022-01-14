Девочка пропала в Волгоградской области по дороге в школу

Уже вторые сутки продолжаются поиски девочка-подростка, которая пропала в Камышинском районе Волгоградской области. Она вышла из дома и направилась в школу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Жительница села Чухонастовка 13 января обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» и рассказала о пропаже 15-летней внучки.

«Со слов женщины, утром девочка ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла и домой не вернулась», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ребенка ищут полицейские, сотрудники МЧС, военные, кинологи, чиновники, общественники. Местность осматривают с помощью беспилотников. По факту исчезновения подростка завели уголовное дело об убийстве.

МВД также описало внешний вид девушки: темные волосы ниже пояса, карие глаза, рост — 160 сантиметров, на вид ей 15-16 лет. Школьница была одета в оранжевую куртку, на ней была зеленая шапка и коричневые сапоги.

Полицейские попросили всех, кто что-то знает о местоположении пропавшей, позвонить по по телефонам 02, 112. Также можно связаться с дежурной части МО МВД России «Камышинский» по телефону (844-57) 2-09-00 или дежурной частью главка ведомстве по номеру 30-43-45.