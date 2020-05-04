Максимальный иммунитет к коронавирусу приобретут люди со средней формой COVID-19

Врач объяснил, почему не все переболевшие COVID-19 получают иммунитет к этому заболеванию. Чтобы антитела сформировались, болезнь должна протекать в средней форме.

Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов в интервью «Российской газете» объяснил, что иммунитет к коронавирусу может не сформироваться по двум причинам. Первое — заболевание протекало в слишком легкой форме.

По словам Ершова, некоторые люди, которые ведут здоровый образ жизни, вообще могут не заметить, что болели COVID-19. Соответственно и организм относится к инфекции несерьезно и не вырабатывает на нее антитела.

Второй вариант — когда человек, наоборот, тяжело переносил заболевание. В такой момент все компенсаторные силы идут на поддержание жизни, а не на формирование защиты для будущего. То есть у организма просто не хватает сил для формирования антител.

«Так что оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета — при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов. Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней», — отметил Ершов.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться в других странах. В России, по информации на 3 мая, выявили больше 134 тысячи случаев.