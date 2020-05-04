Врач объяснила слабый иммунитет у современных людей

Ослабление иммунитета у современного человека может быть спровоцировано бесконтрольным и непродуманным приемом антибиотиков. Об этом заявила врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева.

Как она рассказала в интервью газете «Известия», иммунитет в последнее время очень сильно снизился у людей, они начали чаще болеть, а инфекции протекают тяжелее и с осложнениями. В таких условиях организму труднее бороться с новыми вирусами.

По словам Аплетаевой, виной этому могут быть антибиотики. Он объяснила, что их принимают не при вирусных заболеваниях, а при бактериальных инфекциях, которые могли возникнуть как осложнение от вируса.

С этим согласилась и доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Она указала, что неосознанное самолечение антибиотиками убивает нормальную микрофлору организма. А именно она является неотъемлемой частью иммунной системы. Но это не все — одновременно с этим усиливается устойчивость патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий.

Ранее сообщалось, что в США отказались от использования противомалярийного препарата Гидроксихлорохин для лечения от коронавируса нового типа из-за крайне неуспешных испытаний.