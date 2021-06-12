Максимальное с 15 февраля число новых случаев ковида выявили в России

За сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса. Это максимум с 15 февраля. Об этом сообщил оперштаб.

Общее число выявленных случаев болезни достигло 5 193 964. Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 399 человек. Ковид уже унес 126 073 жизни. Выздоровели за сутки 9986 заразившихся, всего — 4 792 169 человек.

В Москве зафиксировали резкий прирост числа заболевших за 24 часа — 6701. Московская область вышла на второе место — 889. В Санкт-Петербурге выявили 867 новых случаев болезни.

В начале июня эпидемическая ситуация в России ухудшилась. Специалисты связывают это с тем, что люди перестали соблюдать меры предосторожности, многие перестали носить маски и стали чаще появляться в людных местах. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пока исключил третью волну коронавируса, но предупредил, что ничего хорошего не будет, если не соблюдать необходимые антиковидные меры и отказываться от вакцинации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета.