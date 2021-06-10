Мурашко заявил о необходимости ускорить формирование коллективного иммунитета

Угроза развития эпидемии коронавируса все еще существует. Из-за этого нужно ускорить формирование коллективного иммунитета к нему. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — сказал министр на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — Фарммедобращение — 2021». Его процитировал ТАСС.

Массовая вакцинация в России стартовала в январе 2021 года. Она полностью бесплатная. Желающему поставить прививку достаточно подойти с паспортом и полисом ОМС в ближайший пункт вакцинации.

Несмотря на кампанию по вакцинацию, 10 июня в России объявили о более 10 тысячах новых случаях коронавируса. Такие показатели впервые зафиксированы с середины марта. Больше всего инфицированных в Москве (4124). Такие цифры в последний раз были в середине января.