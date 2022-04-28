Майские выходные растянутся на восемь дней

Две сокращенные рабочие недели ожидают россиян в начале мая, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд. В общей сложности предстоит отдыхать восемь дней.

В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, а также переносом выходных с 1 и 2 января на весну россиянам предстоит отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Такой график коснется тех, чья рабочая неделя составляет пять дней.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева ранее объяснила, как в этот период будет начисляться оплата и что ожидает работников со сменным графиком. Агроном Андрей Нагайцев дал несколько дачных советов — рассказал, что стоит успеть посадить во время длинных майских выходных.