Дачникам рассказали, какие овощи стоит сажать во время майских праздников

Многие во время майских праздников отправляются на дачу и занимаются там садоводством. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев рассказал, что стоит посадить в период майских выходных. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист подчеркнул, что во время майских праздников стоит высажить зелень и редис. При этом не стоит сажать теплолюбивые культуры, такие как огурцы, помидоры и перцы. Специалист подчеркнул, что в холодный период они могут просто сгнить. С высадкой таких культур лучше подождать до конца мая.

«Самое простое, что можно высаживать, это практически все зеленные культуры — салаты, редиски, укроп, петрушка, это без проблем будет расти. Эти культуры заморозков не боятся», — сказал Нагайцев.

К «зеленым культурам» относятся те растения, которые можно употреблять в сыром виде. Это лук, салат, шпинат, укроп, щавель и петрушка.