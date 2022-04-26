Россиянам объяснили принцип оплаты работы в майские праздники

Россияне, которые работают пятидневную рабочую неделю, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. У работающих шесть дней в неделю выходные дни — 1 и 2 мая, а также с 8 мая по 10 мая.

Сотрудники, которые работают по сменному графику, в рабочие дни не отдохнут как все, у них выходные установятся в соответствии с графиком, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА «Новости».

Те сотрудники, которых привлекут к работе в праздники и выходные, вправе рассчитывать на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или же полноценный отгул. Привлечь сотрудника к работе можно с письменного согласия.

Это возможно, если речь идет о выполнении заранее непредвиденной работы, от которой зависит нормальное функционирование организации, а также ее подразделений. Привлечь сотрудника без его согласия можно только в крайнем случае.

В последний весенний месяц россиян ждут не только длинные выходные, но и новые льготы. В частности, пенсионеры получат доплату к пенсиям, а малоимущим семьям выплатят пособия.