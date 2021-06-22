Магазины и транспорт Москвы не будут переводить в «бесковидный» режим

Московский транспорт и магазины не будут переводить в «бесковидный» режим работы. Жители и гости города смогут посещать их без QR-кода. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«На магазины и транспорт „бесковидный“ режим распространять пока не планируется», — привел ТАСС слова Немерюка.

При этом первый замруководителя напомнил, что в общественных местах продолжают действовать правила использования масок и перчаток. Также москвичи должны соблюдать и другие введенные эпидемиологические меры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о «бесковидном» режиме работы мест общественного питания. Начиная с 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только те, кто прививался от коронавируса. Также вход разрешен переболевшим ковидом в течение последних шести месяцев. Всех остальных будут пускать в заведения только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Справка должна быть действительной в течение трех дней.

Перевести свой ресторан в «бесковидный» режим решили уже более 180 предпринимателей, работающих в столице.