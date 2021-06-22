Работать в «бесковидном» режиме согласились порядка 180 московских рестораторов

В Москве более 180 предпринимателей решили перевести свой ресторан в «бесковидный» режим. Эксперимент по COVID-free-зонам расширят, поскольку бизнес понял сложность эпидемической ситуации в столице.

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что мэр города Сергей Собянин встречался с рестораторами на прошлой неделе. Его слова привел ТАСС.

«Собственно говоря, они понимают всю сложность эпидемической ситуации в Москве. У нас [в Москве] уже больше девяти тысяч заболевших каждый день», — сказал Немерюк.

Количество госпитализаций в столице тоже большое, а город побил «определенные антирекорды» как на текущей неделе, так и в конце прошлой. Ситуация потребовала новых мер.

«Мы достаточно быстро отреагировали, когда рестораторы предложили провести эксперимент и сделать рестораны COVID-free, то есть без ковида», — пояснил глава профильного департамента.

Эксперимент начался с четверга и продлится до конца недели. «Бесковидными» будут рестораны около 180 предпринимателей.