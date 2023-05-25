25 мая 2023, 19:02
МАГАТЭ вышло на финальную стадию в подготовке плана о безопасности ЗАЭС
Лихачев: подготовка плана МАГАТЭ о безопасности ЗАЭС вышла на финальную стадию
Подготовка плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС вышла на финальную стадию, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что по этой теме продолжается постоянный обмен мнениями, сообщил ТАСС.
«МАГАТЭ и руководство в лице Гросси (глава организации Рафаэль Гросси — прим. ред.) находится на финальной стадии подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — уточнил Лихачев на Невском международном экологическом конгрессе.
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Он подчеркнул, что Россия оставляет за Гросси право принимать форму этого плана и способ инаугурации этого документа. Все это — дело МАГАТЭ, добавил глава госкорпорации.
«Но по сути мы действия МАГАТЭ по обеспечению [безопасности] ЗАЭС поддерживаем и этим действиям доверяем», — подчеркнул Лихачев.
Гендиректор Росатома также обратил внимание, что сейчас идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ постоянно присутствует на территории ЗАЭС.
Запорожская АЭС
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