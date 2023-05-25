Общество 25 мая 2023, 19:02 МАГАТЭ вышло на финальную стадию в подготовке плана о безопасности ЗАЭС Лихачев: подготовка плана МАГАТЭ о безопасности ЗАЭС вышла на финальную стадию РИА «Новости»

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Подготовка плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС вышла на финальную стадию, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что по этой теме продолжается постоянный обмен мнениями, сообщил ТАСС.

«МАГАТЭ и руководство в лице Гросси (глава организации Рафаэль Гросси — прим. ред.) находится на финальной стадии подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — уточнил Лихачев на Невском международном экологическом конгрессе.

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Он подчеркнул, что Россия оставляет за Гросси право принимать форму этого плана и способ инаугурации этого документа. Все это — дело МАГАТЭ, добавил глава госкорпорации.

«Но по сути мы действия МАГАТЭ по обеспечению [безопасности] ЗАЭС поддерживаем и этим действиям доверяем», — подчеркнул Лихачев.

Гендиректор Росатома также обратил внимание, что сейчас идет постоянный обмен мнениями, а миссия МАГАТЭ постоянно присутствует на территории ЗАЭС.