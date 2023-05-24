Общество 24 мая 2023, 14:46 МИД указал на неготовность Украины гарантировать безопасность ЗАЭС Замглавы МИД Рябков: Украина не готова гарантировать безопасность ЗАЭС РИА «Новости»

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Украинские власти не готовы гарантировать, что не будут подвергать опасности Запорожскую атомную электростанцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что поводов сомневаться в приверженности России обеспечению безопасности ЗАЭС нет и быть не может, сообщил ТАСС.

«Вопрос к Киеву — готов ли он предпринять шаги, чтобы не допускать обстрелы этого объекта, нападения на прилегающие территории, город Энергодар, или не готов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный», — подчеркнул он.

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Отдельно Рябков указал, что Россия привержена гарантированному обеспечению ядерной безопасности объекта. И никаких поводов сомневаться в этом нет.

Замглавы МИД добавил, что Международному агентству по атомной энергии не следует «прятаться за формулировками» по теме Запорожской атомной электростанции, а следует четко фиксировать, что обстрелов ЗАЭС быть не должно.

«План Рафаэля Гросси (глава МАГАТЭ — прим. ред.) по ЗАЭС много раз менялся. Россия в контакте с директором [этой организации] и привержена ядерной безопасности», — сказал Рябков.

Гросси ранее сообщал, что эксперты МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС, обеспокоены обстановкой вокруг станции. Он пояснил, что она становится все более непредсказуемой и опасной.