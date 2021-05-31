Заключенные в Индии не захотели выходить по УДО из-за пандемии

В Индии заключенные отказались покидать тюрьмы, когда им объявили об условно-досрочном освобождении. Они предпочли остаться за решеткой во время пандемии, чтобы быть в безопасности.

Покидать места заключения не захотел 21 человек из колоний индийского штата Уттар-Прадеш, сообщил сайт India Today. В тюрьме они не только получают регулярное питание — заключенных регулярно осматривают врачи.

«Заключенные представили свою позицию в письменной форме, мы должны ее принять и уважать», — прокомментировал отказ на право условно-досрочного освобождения глава администрации тюрем Ананд Кумар.

Из-за сильного всплеска заболеваемости COVID-19 Верховный суд Индии выпустил распоряжение о разгрузке тюрем.

На днях стало известно о первом случае летального исхода у пациента, которому индийские врачи диагностировали «желтую плесень». 59-летний мужчина скончался из-за отравления организма токсинами. Его госпитализировали с коронавирусом и во время лечения обнаружили три грибковых заболевания — «черную плесень», «белую плесень» и «желтую плесень».