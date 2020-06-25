Лукашенко заговорил о вмешательстве России в выборы в Белоруссии. Но обошелся без доказательств

Лукашенко рассказал о фейках, которые распространяются в Сети. По его мнению, ложные и выдуманные сообщения пишут для того, чтобы дискредитировать власти страны.

«Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 миллионов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — рассказал Лукашенко. Он считает, что такие данные вбрасываются «структурами „бабичевскими“, „незыгарями“ из России».

Лукашенко собирается обсудить это с Владимиром Путиным. При этом Дмитрий Песков уже дал ответ на обвинения со стороны президента Белоруссии.

«Здесь можно только ответить однозначно, что РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — пояснил Песков. Он также заявил, что отсутствие аргументов со стороны обвинения заставляет задуматься об их достоверности.

В Белоруссии выборы проходят с задержаниями. Так, одного из кандидатов, Виктора Бабарико, задержали по делу Белгазпромбанка. После этого четыре претендента на пост президента Белоруссии вышли из предвыборной гонки.