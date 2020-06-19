Лукашенко призвал «не делать из ворюг героев» после задержания Бабарико

Александр Лукашенко на совещании в Минске пояснил, что власти республики будут реагировать на незаконные массовые акции. Также же он обратил внимание белорусов, что им не стоит превозносить воров, проходящих по делу Белгазпромбанка.

«Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — сказал Лукашенко.

Еще он обратился к родителям, с просьбой следить за своими детьми и объяснить юным гражданам, что нарушать закон нельзя. При этом президент подчеркнул, что он просит, а «никого не пугает».

«Ворами» президент называет участников дела Белгазпромбанка. Напомним, что ранее этим банком руководил Виктор Бабарико, который является кандидатом в президенты страны. Он задержан по подозрению в причастности к преступной схеме. Все имущество кандидата и его сына арестовано.