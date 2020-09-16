Лукашенко раскрыл, о чем попросил Путина на встрече в Сочи

Белорусский президент Александр Лукашенко на днях прилетал в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил своего российского коллегу предоставить дополнительное оружие для укрепления Союзного государства.

«Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — приводит «Sputnik Беларусь» слова Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава Белорусского государства заверил Шойгу в обороноспособности республики и готовности защищать Россию. Лукашенко отметил, что последние события заставили страны держаться вместе.

16 сентября в Белоруссию прилетела российская военная делегация во главе с Шойгу. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что программа совместных военных мероприятий Белоруссии и России в настоящее время выполнена только на 30%. По его словам, до конца года надо выйти на 70%.

В эти дни под Брестом проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». В них принимают участие псковские десантники, пишет RT.