facebook_pixel
    16 сентября 2020, 11:48

    Сергей Шойгу прилетел в Минск

    Андрей Иванов

    Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приехала в Минск на переговоры по двустороннему военному сотрудничеству с Белоруссией. Об этом сообщил сайт Минобороны республики.
    Сергей Шойгу прилетел в Минск

    «16 сентября в Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении министерства.

    Сейчас на полигоне под Брестом проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». В Белоруссию приехали псковские десантники. В российском Минобороны подчеркнули, что это контртеррористические учения, не направленные против других стран.

    Второй этап маневров пройдет с 21 по 23 сентября, а в конце месяца в России состоятся международные учения «Кавказ-2020», в которых примут участие военные стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

    Накануне стало известно, что Россия расформировала резерв силовиков на границе с Белоруссией. Правоохранители направлены в места дислокации.

    Новости SMI.FM