Сергей Шойгу прилетел в Минск

«16 сентября в Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на полигоне под Брестом проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». В Белоруссию приехали псковские десантники. В российском Минобороны подчеркнули, что это контртеррористические учения, не направленные против других стран.

Второй этап маневров пройдет с 21 по 23 сентября, а в конце месяца в России состоятся международные учения «Кавказ-2020», в которых примут участие военные стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Накануне стало известно, что Россия расформировала резерв силовиков на границе с Белоруссией. Правоохранители направлены в места дислокации.