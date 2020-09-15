Совместные российско-белорусские учения «Славянское братство» начались под Брестом

«С 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии стартовал первый этап совместных белорусско-российских тактических учений „Славянское братство — 2020“», — говорится в сообщении военного ведомства.

От России в первом этапе маневров примут участие бойцы гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В Министерстве обороны подчеркнули, что это контртеррористические учения, которые не направлены против других стран. Вместе с российскими десантниками отрабатывать боевые навыки будут военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Белоруссии. Всего на учения отправили 1500 военных и более 150 единиц техники.

Второй этап учений пройдет с 21 по 23 сентября, после чего россияне вернутся домой. В конце сентября в России состоятся международные учения «Кавказ-2020», в которых примут участие военные стран ШОС, СНГ и ОДКБ. От участия в маневрах отказались Азербайджан и Индия.