Мир 20 февраля 2024, 17:46 Токаев поучаствует в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани Президент Казахстана Токаев приедет в Россию 21 февраля РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал поездку в Россию. Он приедет в Казань 21 февраля, сообщила пресс-служба главы республики.

Казахстанский лидер будет участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира „Игры будущего“», — указали в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Атлеты продемонстрируют свое мастерство в видах спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Участие в мероприятии подтвердили несколько стран, в том числе Китай.