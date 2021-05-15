«Лучше поздно, чем никогда»: в РПЦ поддержали признание Байденом геноцида армян

В современной Турции никто никак не пострадает от признания президентом США геноцида армян в Османской империи. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что реалии такого рода, какими бы печальными они ни были, нужно признавать, и вещи нужно называть своими именами», — подчеркнул митрополит в эфире «России 24».

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

Такое решение вызвало недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что глубоко опечален этими «несправедливыми словами, не основанными на истории».

По мнению Эрдогана, Запад демонстрируют лицемерие как по вопросу террористических организаций, так и по теме армян. Турецкий президент добавил, что во времена Первой мировой войны «армянские банды убивали невинных людей» в Османской империи. И этому есть доказательства.

«На что опирается Байден, я не знаю. Если в США или в Европе есть такие архивы, они готовы их открыть? Мы — готовы. Приходите, изучайте», — заявил он.