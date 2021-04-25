МИД Турции вызвал посла США после заявления о геноциде армян

МИД Турции вызвал посла США Дэвида Саттерфилда после заявления американского президента Джо Байдена о геноциде армян. Об том Reuters сообщили в МИДе.

Замминистра иностранных дел Турции Седат Онал сказал послу, что заявление не имеет под собой правовой основы, а Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

24 апреля Байден официально признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Это произошло в 106-ю годовщину со дня начала резни.

Байден стал первым действующим американским президентом, употребившим этот термин.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление популизмом.

«Никто не сможет научить нас нашей истории. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это утверждение, основанное лишь на популизме», — написал Чавушоглу в Twitter.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в Белый дом письмо, в котором приветствовал шаг Байдена.

Геноцид армян 1915–1923 годов признали около 30 государств, включая Россию, а также некоторые международные организации.