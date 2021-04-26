Эрдогана опечалило признание геноцида армян Байденом

Президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален таким решением американского коллеги.

«Байден по отношению к событиям, происшедшим более века назад, использовал несправедливую фразу, не основанную на истории. Нас это глубоко опечалило. Эти вопросы нужно оставить историкам, а не политикам. Но с противоположной стороны нет никакого ответа», — привело РИА «Новости» слова Эрдогана, озвученные во время телеобращения.

Турецкий президент добавил, что страны Запада демонстрируют лицемерие как по вопросу террористических организаций, так и по теме армян. Эрдоган подчеркнул, что во времена Первой мировой войны «армянские банды убивали невинных людей» в Османской империи. По его словам, это заявление основано на документах из архивов Турции.

«На что опирается Байден, я не знаю. Если в США или в Европе есть такие архивы, они готовы их открыть? Мы — готовы. Приходите, изучайте», — заключил турецкий лидер.

Президент США 17 апреля официально признал геноцидом убийства армян. Расправы происходили в Османской империи в начале XX века. Сама Турция отрицает, что убийства носили систематический характер и были геноцидом.