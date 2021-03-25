Людям объяснили, как спастись от похищения инопланетянами

Как не попасть на борт к инопланетянам, рассказал директор центра уфологических исследований Валерий Уваров. Об этом сообщил News.ru.

«Исходя из моего опыта, могу сказать, что если мы рассмотрим те случаи, которые были, то, как правило, если человек сразу же высказывал в любой форме свое нежелание быть взятым на борт, то его не брали», — отметил он.

По личным наблюдениям уфолога, данный принцип работает как некий «закон свободной воли», для пришельцев он ключевой. Инопланетяне ни в коем случае не переступают через него, за одним исключением. Они устраивают «похищение», если пытаются спасти или вытащить человека из критической ситуации, которую тот не знает или не понимает.

«В этом случае это можно даже назвать помощью», — пояснил Уваров.

Ранее голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер согласился возглавить сопротивление жителей Земли внеземным формам жизни. Однако ученые уверены — общение с внепланетной расой не столько простое, как это изображают в фильмах. С большой долей вероятности Шварценеггер даже не увидит первых инопланетян.