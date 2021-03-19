Шварценеггера выбрали защитником Земли от инопланетян. Но он их даже не разглядит

Телезрители выбрали Арнольда Шварценеггера лидером сопротивления в случае, если на Землю нападут пришельцы. Люди вновь вспомнили сюжеты о нападении инопланетян и контакте с внеземной цивилизацией. Однако ученые уверены — общение с внепланетной расой не такое простое, как показывают в фильмах. И с большой вероятностью первые инопланетяне будут таковы, что Шварценеггер их даже не увидит.

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что сможет возглавить борьбу против инопланетян, если те вторгнутся на Землю.

Актер прокомментировал результаты голосования, которое провел британский телеканал Blaze. В исследовании участвовали около двух тысяч человек, которые выбирали звезд, наиболее подходящих на роль лидера сопротивления пришельцам.

В «команду по спасению человечества» также вошли актеры Уилл Смит, Брюс Уиллис, Том Круз и Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звездный путь». Участники опроса по достоинству оценили их роли в фильмах про вторжение пришельцев.

Из ученых в списке оказался только один человек: натуралист Дэвид Аттенборо — для британцев он кто-то вроде российского Николая Дроздова. Видимо, поэтому он занял третье место.

Источник фото: телеканал «360»

Изучение неопознанного

НЛО, вторжение агрессивно настроенных инопланетян и обычный контакт с разумной внеземной цивилизацией часто становятся темами голливудских фильмов. Это заставляет все больше и больше людей интересоваться неизвестными летающими и объектами, задумываться о существовании жизни за пределами нашей планеты и строить самые невероятные гипотезы.

В августе 2020 года Пентагон создал специальную рабочую группу, цель которой расследовать случаи появления НЛО в небе и составлять список потенциально опасных для национальной безопасности США объектов.

Двумя месяцами ранее Дональд Трамп задумывался над тем, чтобы рассекретить документы по одному из случаев, который якобы свидетельствует об НЛО. Сам же бывший президент США уже заявлял, что не особо верит в существование неопознанных летающих объектов, несмотря на многочисленные заявления пилотов.

Специалисты подчеркивают, что изучение НЛО не всегда связано с поиском внеземной цивилизации. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева объяснила «360», что НЛО — это не только инопланетные так называемые летающие тарелки, а в некоторых случаях оптический обман.

Свет совершает удивительные вещи, когда он попадает в разные среды. И человек, не знающий законов распространения света, может принять это за что угодно: за чудо или за летающую тарелку Фаина Рублева.

По ее словам, такие вещи зачастую называют не НЛО, а аномальными явлениями. «Этим занимаются специалисты не только в Соединенных Штатах, но и в России», — добавила Рублева.

Жизнь за пределами Земли

Российские специалисты уже планировали запустить комическую миссию на Венеру. Помимо изучения парникового эффекта, исследователи поставили перед собой задачу проанализировать признаки жизни, которые могут быть на планете. Об этом свидетельствует найденный на Венере газ фосфин, который имеет, вероятно, природное происхождение.

Однако до сих пор живые организмы за пределами Земли так и не были найдены. Фаина Рублева уверена, что как только получится найти разумную жизнь, человечество попытается наладить с ней контакт. Но в этом есть свои сложности: люди ничего не знают о ее уровне развития, не знают, где она находится и какое до нее расстояние.

По мнению специалиста, страны перед контактом с разумной цивилизацией должны сначала разобраться между собой. Зачастую земляне не могут найти контакт друг с другом, об этом свидетельствуют политические события.

Группа защиты Земли

Если же внеземную группу обнаружат, то рабочая группа должна состоять из опытных людей. И прежде всего нужно понять, каким образом надо контактировать. По словам Рублевой, мы можем и не наладить контакт, потому что у нас нет необходимых методов для того, чтобы найти общий язык.

Профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Засов считает, что в настоящее время нет ни предпосылок, ни интереса к этому вопросу.

«Сейчас нет никаких данных, увеличивающих вероятность контакта с разумной цивилизацией за пределами планеты», — добавил ученый.

Он также отметил, что разумная жизнь встречается реже. Скорее всего, человечеству придется иметь дело с микроскопическими типами клеток.