Шварценеггер возглавит сопротивление землян инопланетянам

Голливудский актер, экс — губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил в своем Twitter-аккаунте, что согласился стать лидером сопротивления жителей Земли внеземным формам жизни, написал сайт URA.ru.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — обратился к пользователям Сети мужчина.

Помимо прочего, Шварценеггер добавил на свою страницу материал, в котором говорится об исследовании телеканала Blaze. Около двух тысяч человек поучаствовали в опросе о том, кому из звезд больше подходит роль лидера в борьбе с пришельцами.

Второе место занял афроамериканский актер Уилл Смит. Также в пятерку претендентов на звание лидера сопротивления инопланетянам вошли ведущий Дэвид Аттенборо, а также актеры Брюс Уиллис и Том Круз. Президент США Джозеф Байден занял последнюю, 20 позицию.

Ранее сообщалось, что Шварценеггеру предложили исполнить роль злодея в седьмой части научно-фантастического фильма о Терминаторе. Уточняется, что эту часть франшизы могут сделать в жанре ужасов.