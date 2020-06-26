Люди встретили аплодисментами решение суда по делу «Седьмой студии». Видео

Толпа возле Мещанского суда Москвы несколько часов дожидалась приговора Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Люди устроили овацию, когда узнали об условных сроках.

Серебренников уже вышел из здания суда. Его встретили еще более бурными овациями. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил собравшихся соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразить друг друга.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей, а продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина к двум и трем годам условно соответственно.

Серебренникова, Малобродского и Итина судили по обвинению в хищении около 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа». Всех их признали виновными. Еще одну фигурантку дела — бывшую сотрудницу Минкультуры России Софию Апфельбаум — оставили без наказания из-за истечения срока давности дела.