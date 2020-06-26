Режиссера Серебренникова приговорили к условному сроку

Дело «Седьмой студии» наконец завершено. Мещанский суд Москвы вынес свой вердикт. Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей.

«Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что Серебренников, Итин, Малобродский (могут исправиться) без реального наказания», — приговор.

Итин так же получил три года условно, но штраф поменьше — 200 тысяч рублей. Малобродский получил два года условно и штраф 300 тысяч. Софью Апфельбаум освободили от наказания из-за истечения срока давности дела.

Также суд запретил Серебренникову управлять учреждениями культуры.

Суд признал, что Серебренников, Итин и Малобродский присвоили и растратили почти 129 миллионов рублей. Экс-чиновницу Апфельбаум признали виновной в халатности.

«Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере», — сказала судья во время оглашения приговора.

Режиссеру вменили создание преступной группы, которая четко распределяла роли, имела общий преступный умысел и, следуя разработанному плану и пользуясь служебным положением, похитила часть бюджетных средств.

Как установил суд, бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум не знала о преступном замысле остальных фигурантов дела так же, как и ее подчиненная Соколова. Серебренников заключил соглашение с министерством, имея преступный умысел в рамках проекта «Платформа», давал указания Итину и Малобродскому. Суд считает, что режиссер занимался обналом (переводил средства в наличные).

Серебренников обвинялся в хищении порядка 129 миллионов рублей при работе над театральным проектом «Платформа». Следствие считало, что он придумал проект для развития и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011 году. С этого года и до 2014-го Минкультуры для его реализации выделило свыше 214 миллионов рублей.

Специально для «Платформы» создали автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Ее сотрудники разрабатывали планы мероприятий для проекта.

Следователи считают, что работники АНО предоставляли неверные сведения о количестве проведенных работ и их стоимости. Правоохранительные органы заявили, что всего оказалось похищено более 130 миллионов рублей из госбюджета. Также по делу проходят продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин.

Недавно защита просила оправдать режиссера. Его адвокат Дмитрий Харитонов объяснил, что никто не понес никакого ущерба.

«Министерство культуры получило взамен выделенных средств реализованный проект „Платформа“, и поэтому не может быть потерпевшим», — заявил Харитонов.

Серебренников, Апфельбаум, Малобродский и Итин не признали свою вину. Судья заявила, что нарушений при проведении следственных действий не было, экспертиза была проведена правильно.

В свою очередь, прокурор хотел для Серебренникова шесть лет колонии. По его мнению, также организатор «Платформы» должен был выплатить 800 тысяч рублей штрафа.