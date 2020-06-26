Суд счел полностью доказанной вину всех фигурантов дела «Седьмой студии»

Суд считает, что вина всех фигурантов дела полностью доказана. Соответствующее решение огласили в Мещанском суде.

Как сообщил корреспондент «360» из зала суда, режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин виновны в мошенничестве, а еще одна фигурантка дела — бывшая сотрудница Министерства культуры России Софья Апфельбаум — в халатности.

Суд учел все положения, состояние здоровья подсудимых, заслуги и характеристики и начал выносить приговоры. Всем дали условные сроки, а Апфельбаум оставили без наказания из-за истечения срока давности дела.

Серебренникова, Малобродского и Итина судили по обвинению в хищении около 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа».

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что ведомство начало разрабатывать законодательные меры, чтобы исключить такие проблемы, как дело «Седьмой студии».