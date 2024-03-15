Эксклюзив 15 марта 2024, 11:37 «Люди голосуют сердцем». Сальдо рассказал, как выбирают президента в Херсонской области Владимир Сальдо: в Херсонской области с нетерпением ждали выборов президента РФ РИА «Новости»

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Жители Херсонской области с нетерпением ждали начала выборов президента России, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, люди начали приходить к избирательным участкам в пятницу, 15 марта, задолго до открытия, передает корреспондент «360».

«Сегодня утром, когда я шел в семь часов утра, уже была информация, что люди ждали на участках. Сегодня исторический день, значение которого мы, возможно, даже не до конца осознаем», — сказал Сальдо.

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Глава Херсонской области выразил уверенность в том, что временно оккупированный Украиной Херсон будет освобожден.

«Мы получаем информацию с правобережья. Там наши люди не могут проголосовать бюллетенями, но сердцем и душой они с нами», — добавил Сальдо.

Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта. К 11:00 пятницы явка составила 3,63%.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президентские выборы в 2024 году станут для ДНР знаковым периодом. Пушилин напомнил, что жители региона впервые выбирают президента России.