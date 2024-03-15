Общество 15 марта 2024, 11:02 Пушилин назвал выборы президента знаковым периодом в жизни ДНР Пушилин: выборы станут знаковым периодом в жизни ДНР РИА «Новости»

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Президентские выборы в 2024 году станут для Донецкой Народной Республики знаковым временем. Об этом на брифинге заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для нас это знаковый период в жизни республики. Первые выборы президента. Сами жители размещают в социальных сетях много постов на эту тему, все воодушевлены. Наступил тот день, когда мы сами выбираем президента нашей великой страны России», — отметил он.

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По словам Пушилина, по всей республике с раннего утра люди выстраиваются в очереди перед избирательными участками.

«Мы делаем все возможное, чтобы осуществить желание проголосовать. Для жителей города Авдеевка организовали специальную комиссию, УИК особого назначения», — добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин также отдал свой голос на выборах. Утром в пятницу голосовали также председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.