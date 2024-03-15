Выборы 15 марта 2024, 11:05 Явка на выборах президента России к 11:00 составила 3,63% Телеканал «360»

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Основное голосование на президентских выборах в России стартовало утром 15 марта. К 11:00 явка составила 3,63%, об этом свидетельствуют данные информационного табло.

Выборы президента России в формате трехдневного голосования (15, 16 и 17 марта) проходят впервые. Кроме того, в них принимают участие жители новых регионов — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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С 25 февраля по 14 марта в России проводили досрочные выборы. По данным Центризбиркома, за своего кандидата отдали голоса почти 2,6 миллиона россиян.

Многие известные политики, руководители ведомств и главы регионов уже проголосовали. В их числе губернатор Тюменской области, глава ДНР, министр обороны России, начальник Генштаба ВС.