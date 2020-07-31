Ливни и грозы придут в Петербург

В ночь на 31 июля в городе температура воздуха не превышала +15 градусов, а днем воздух прогрелся до +20 градусов.

Вечером на город обрушатся грозы и ливни, отметил портал Newinform. Скорость ветра составит два-четыре метра в секунду, а атмосферное давление будет повышаться в течение дня.

А в московском регионе на выходных, 1–2 августа, температура будет прохладной. Столбик термометра по ночам будет опускаться до +9… +12 градусов, днем поднимется до +17… +29 градусов. В столице и области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Тем не менее москвичам пока еще рано «хоронить» лето. Во вторник, 4 августа, будет уже +21…+26 градусов, а на следующий день температура поднимется на несколько градусов выше нормы.