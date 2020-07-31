Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

По словам синоптика, на выходных, 1–2 августа, центральная часть России продолжит находиться в тыловой части циклона. Это значит, что температура будет прохладной, облачной с прояснениями. Иногда будет идти небольшой дождь с северо-западным ветром со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбик термометра по ночам будет опускаться до +9… +12 градусов, днем поднимется до +17 ... +29 градусов.

«Что касается следующей недели, то ситуация начнет выправляться. Циклон станет уходить дальше на восток, а в Центральной России раскинется империя высокого атмосферного давления — это антициклон, а антициклон — то всегда хорошо, солнце, без осадков, южный вечер. Температура в таких условиях начнет повышаться, и даже несколько превысит климатическую норму августа. В ночные часы она составит +9…+14 °C, днем +21…+26 °C», — поделился Тишковец.