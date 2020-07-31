«Москвичам рано хоронить лето». Прогноз на август

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он рассказал, что урожай может стать одним из лучших за последние пять лет. А москвичам посоветовал «не хоронить» лето.

Гидрометцентр прогнозирует, что в августе на всей территории страны температура будет около нормы или выше.

«На европейской части температурный фон близок к норме. Огромная территория страны, 50% как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии, — там прогнозируется температура выше нормы», — рассказал метеоролог РИА «Новости».

Он добавил, что погода в августе, как и в июле, будет «нервной» с заметными температурными перепадами.

По словам Вильфанда, с большой долей вероятности можно говорить, что урожай в этом году будет одним из лучших за последние пять лет.

«Валовый сбор урожая зерновых культур и пропашных культур будут все-таки хорошими. Прогнозируют, что урожай будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным», — заявил метеоролог ТАСС.

Также он рассказал о погоде в Москве в начале августа. На выходных, 1–2 августа температура будет ниже нормы минимум на три градуса. В понедельник, 3 августа, воздух прогреется до обычных среднегодовых значений, во вторник будет уже 21-26 градусов, в среду температура «еще повысится» и будет на пару градусов выше нормы.

«Так что, лето не нужно пока что хоронить», — посоветовал москвичам Вильфанд.