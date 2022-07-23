Little Big запланировали осенний тур по России

Российская музыкальная группа Little Big запланировала провести большой концертный тур по российским городам. Об этом сообщил Telegram-канал «Немалахов».

Согласно данным афиши, 27 августа музыканты выступят в Калининграде, 25 сентября устроят шоу во Владивостоке, а спустя два дня порадуют поклонников в Иркутске.

В конце июня Little Big сообщили, что покинули Россию и переехали в Лос-Анджелес. Музыкальный коллектив до отъезда из страны выпустил клип Generation Cancellation, в котором выразил свое недовольство специальной операцией на Украине.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что решение Little Big покинуть Россию связано с желанием расширить свою аудиторию и не работать только на отечественных слушателей.