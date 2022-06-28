Продюсер объяснил, почему группа Little Big переехала в США

Продюсер Сергей Лавров обсудил с порталом PopCornNews причины отъезда российской группы Little Big в США и их шансы на успех.

ИА Nation News напомнило, что песня группы «UNO» год назад стала популярной во многих странах. На YouTube количество просмотров клипа превысило 243 миллиона.

Лавров заметил, что участники Little Big мало гастролировали и зарабатывали просмотрами. Сейчас им не удается зарабатывать в России на монетизации в интернете, поэтому они и переехали в Штаты, где займутся производством клипов.

«Здесь они вновь сделают монетизацию, чтобы аудитория была не только российская, и будут зарабатывать в мировом пространстве на YouTube», — цитирует продюсера РИА ФАН.