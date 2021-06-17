Сенатор и экс-губернатор Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. В середине мая он, находясь за рулем машины, сбил несколько дорожных знаков и выехал на встречную полосу. После ДТП политик утверждал, что ему стало плохо.

«Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья», — сказал ТАСС источник.

В Липецке 13 мая ГИБДД остановила Lexus сенатора Олега Королева. Он вылетел на встречную полосу, а до этого сбил несколько дорожных знаков. Многие заподозрили, что он совершил ДТП будучи пьяным. Однако сенатор заявил, что в тот день ему в дороге стало плохо. У него мерцательная аритмия, лекарство не помогло.

«Единая Россия» сразу приостановила членство сенатора Королева в партии после происшествия с машиной до выяснения все обстоятельств. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился в Совет Федерации с требованием рассмотреть произошедшее.

Олег Королев возглавлял Липецкую область 20 лет — с 1998 года. Осенью 2018 года он ушел с поста и стал сенатором от региона.