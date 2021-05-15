Липецкий губернатор обратится в Совфед после происшествия с сенатором Королевым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратится в Совет Федерации с требованием рассмотреть происшествие с машиной сенатора Олега Королева. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«На основании результатов проверок, согласно процедуре, Совет Федерации будет выносить решение о привлечении Олега Королева к ответственности. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в Совет Федерации», — сообщил Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что закон и правила дорожного движения едины для всех, и соблюдать их обязан каждый, вне зависимости от занимаемой должности.

Накануне в Сети появилось видео, как Королев едет на своем Lexus по Липецку с пробитыми шинами. Машину бросает из стороны в сторону и периодически она выезжает на разделительную полосу. Сам Королев рассказал, что за рулем у него «придавило сердце».

«В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой», — объяснил сенатор и уверил, что никаких аварий не совершал. Бывший губернатор Липецкой области после случившегося по собственному желанию приостановил членство в «Единой России» до выяснения всех обстоятельств.