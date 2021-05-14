«Единая Россия» приостановила членство сенатора Королева в партии после происшествия с машиной

Сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев по собственному желанию приостановил членство в «Единой России» после инцидента с его машиной. Если он сможет доказать свою версию, то его членство восстановят в партии.

«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, „Единая Россия“ будет готова восстановить его членство в партии», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Олег Королев на своем Lexus неровно едет по Липецку на спущенных колесах и периодически выскакивает на разделительную полосу. Пользователи предположили, что он сел за руль пьяным. Но сенатор опроверг эту версию, он заявил, за рулем у него «придавило сердце». Последние годы, по его словам, он страдает от мерцательной аритмии.

Олег Королев возглавлял Липецкую область 20 лет с 1998 года. Осенью 2018 года он стал сенатором от региона.