Криминал 25 февраля 2023, 19:01 Второе уголовное дело возбудили против участников «ЧВК Редан» — СМИ «112»: против двух подростком из «ЧВК Редан» возбудили уголовные дела Пресс-служба Следственного комитета

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СК возбудил уголовное дело по факту нападения на подростка в Московском метрополитене. Правоохранители задержали двух молодых людей, они признали вину. По информации Telegram-канала «112», это второе дело в отношении участников так называемого «ЧВК Редан».

По данным издания, в рамках первого уголовного дела полицейские никого не задержали, но оформили административные протоколы в отношении родителей подростков.

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В пресс-службе столичного СК рассказали, что задержали двух подростков 2005 и 2007 годов рождения. В ходе допроса молодые люди признали вину, ведомство возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Следователи напомнили, что вечером 23 февраля два подростка в вестибюле столичного метро напали на несовершеннолетнего. Сначала против него применили газовый баллончик, а после жертву избили. Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможной причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений в Москве.

Массовые драки с участием неформального движения состоялись в ТЦ «Авиапарк». Источник «360» сообщил, что полицейские задержали последователей движения «ЧВК Редан». Сами себя они называют «пауками», носят клетчатые штаны и допускают националистические высказывания.