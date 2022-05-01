Льготную ипотеку в России с 1 мая начнут получать по новым правилам

Ставку по программе «Льготная ипотека» в России снизили с 12 до 9%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого, согласно документу, действие программы продлили до конца 2022 года. Решение об этом приняли по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве считают, что снижение ставки сделает жилье более доступным для российских семей, а также поддержит строительную отрасль.

Остальные параметры программы оставили без изменений. Льготную ипотеку можно получить для покупки жилья в новостройках, на строительство частного дома или покупку земельного участка.

В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальный размер льготного ипотечного кредита составляет 12 миллионов рублей. В других регионах он установлен в размере шести миллионов рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не меньше 15%. Государство возмещает банкам разницу между льготной и рыночной ставками.