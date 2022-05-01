Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 9% начала действовать в России

В России с 1 мая начала действовать программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новых домах со сниженной ставкой 9%. Ее действие продлится до конца текущего года.

Как сообщил ТАСС, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях предельная сумма кредита осталась на уровне в 12 миллионов рублей. В других российских регионах страны — шесть миллионов рублей.

За все время действия этой программы, согласно данным Минфина РФ, выдали более 764 тысяч кредитов общей суммой почти на 2,3 триллиона рублей. Из них в текущем году выдали 85,4 тысячи кредитов на 213 миллиардов рублей.

Снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком для бизнеса и населения, считает замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом она допустила, что ставка может опуститься до 7%. По ранним прогнозам аналитиков, такой вариант станет возможно после понижения ключевой ставки Банка России с 17% до 15%.