Снижение ставки льготной ипотеки до 7% допустили в России

Для бизнеса и населения хорошим знаком стало снижение льготной ипотеки до 9%, отметила замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом она допустила, что ставка может опуститься до 7%.

«Конечно, и вице-премьер (Марат Хуснуллин — прим. ред.), и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки», — отметила Разворотнева в беседе с газетой «Известия».

По ранним прогнозам аналитиков, это станет возможно после понижения ключевой ставки Банка России с 17% до 15%. Планируется, что это произойдет на заседании совета директоров 29 апреля.

В Общественном совете при Минстрое отметили, что кредиты под 7% подстегнут спрос россиян. В банковском секторе с этим согласны. Однако улучшение ипотечных условий, как опасаются эксперты, может привести к очередному скачку цен на недвижимость.

Накануне Минфин внес в правительство проект постановления, который предусматривает снижение ставки льготной ипотеки с 12 до 9% годовых. Новые условия должны начать действовать на приобретение жилья в новых домах с 1 мая 2022 года. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредитования составит 12 миллионов рублей, для других регионов — до шести миллионов рублей.