Лету в России предсказали экстремальные ливни и жару

После аномальной зимы россиян может ждать экстремальное лето. Климатологи предупредили о росте числа волн жары и ливней.

«По экстремальным явлениям, есть тенденция к их учащению. Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается. Скорее волны жары будут более частыми, но сказать насколько чаще я бы поостерегся. То же самое касается ливней», — сказал РИА «Новости» сотрудник ГГО им. Воейкова Андрей Киселев.

По его мнению, этим летом вряд ли будет значительно теплее, чем положено по норме. В то же время Киселев считает, что в Москве и Московской области на краткий период может устанавливаться настоящая жара.

Ученые напомнил, что в конце 2019 года в России была принята стратегия адаптации к изменению климата. Она включает планы по адаптации на уровне страны и направления хозяйственной деятельности. Киселев считает, что в эту стратегию нужно включить риск учащения летних экстремальных явлений в виде жары и ливней.