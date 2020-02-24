В США объяснили аномально теплую зиму в России

По словам ученых, этой зимой область низкого давления в районе Северного полюса была необыкновенно устойчивой. Это привело к тому, что холодные ветры циркулировали в полярном регионе планеты, хотя обычно они направлены на юг. Аномально высокая для зимнего сезона температура почти во всем полушарии стал последствием этих условий.

Это объясняет то, почему воздух на территории Штатов был на три градуса теплее, чем в среднем в ХХ веке. Условия в Арктике, которые установились этой зимой, также стали причиной тому, что в большей части России, в восточной Канаде и части Скандинавии температура превысила средние показатели примерно на пять градусов.

При этом специалисты полагали, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей. Давление в полярном регионе часто колеблется между низким и высоким, и редко когда бывает настолько устойчивым, объяснили специалисты.

Климатологи ранее уже рассказали о том, что аномальные температуры зимой не скажутся как-то сильно на летних месяцах. Погода не будет жаркой или наоборот холодной. Россиян ждет лето с умеренными температурами.