«Желтый уровень» погодной опасности объявили в московском регионе

Московское управление Госавтоинспекции настоятельно советует автомобилистам ехать медленнее обычного по столичным дорогам, а также соблюдать осторожность из-за появления наледи.

«По информации Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Объявлен „жёлтый уровень“ опасности. На дорогах ожидается гололедица», — указано в сообщении пресс-службы главного управления ведомства на официальной странице в Twitter.

Госавтоинспекция также порекомендовала и пешеходам быть внимательными и не спешить.

Ранее климатолог Андрей Киселев рассказал, что аномальные температуры зимой не скажутся как-то сильно на летних месяцах. По его словам, если зимой столбики термометров показывали слишком высокие значения, то это значит, что летом значения будут средними или ниже средних. Специалисты наблюдают такую закономерность уже много лет.