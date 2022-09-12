Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях удалось потушить | 360°

Общество 12 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

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Viber Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях удалось потушить МЧС сообщило о ликвидации лесных пожаров в Рязанской и Ивановской областях РИА Новости

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Все лесные пожары, бушевавшие на территории Ивановской и Рязанской областей, полностью потушены. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Все пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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Также источник сообщил, что общая площадь природных пожаров в России по сравнению с прошлой неделей уменьшилось в шесть раз.

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Ранее в Рязанской области отменили режим чрезвычайного положения, введенный из-за лесных пожаров. Особый порядок работы оставался лишь на территориях Клепиковского, Спасского и Рязанского районов региона.

Врио губернатора Павел Малков отмечал, что эта мера необходима для эффективного использования сил и средств и оперативного устранения последствий пожара.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил субъектам РФ к 2030 году добиться тушения лесных пожаров в день обнаружения возгорания.

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